PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
17 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Chicoana
Mauricio Macri
Reforma laboral
Femicidio en campo quijano
Perú
Fin de semana largo
Summer Cup
Copa Argentina
Victoria Villarruel
Wanda Nara
Chicoana
Mauricio Macri
Reforma laboral
Femicidio en campo quijano
Perú
Fin de semana largo
Summer Cup
Copa Argentina
Victoria Villarruel
Wanda Nara

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Aseguran que Wanda Nara pagó una cifra millonaria para subir a “La Casita” de Bad Bunny

Según la periodista Marcela Tauro, la tarifa para participar del mini escenario del puertorriqueño era de 7 millones de pesos.
Martes, 17 de febrero de 2026 23:45
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Wanda Nara sorprendió a todos y volvió a robarse todas las miradas al ser una de las figuras invitadas a “La Casita” de Bad Bunny durante su última presentación en el país. Sin embargo, aseguran que la mediática habría pagado una cifra millonaria para ser parte del show del puertorriqueño.

La empresaria compartió el mini escenario con otros artistas convocados, como Lali Espósito, Luck Ra, Thiago PZK y Yami Safdie.

La periodista Marcela Tauro contó en Intrusos (América TV) que el valor para participar del espectáculo desde La Casita era de 7 millones de pesos.

Por otra parte, la panelista Natalie Weber fue más allá y apuntó contra la conductora: “Para mí, ella pagó, el público de Bad Bunny no es el de Wanda y creo que entró solamente para tener la foto con Lali, Niki Nicole y que lo vea la China Suárez”.

“Los influencers que fueron, pagaron”, afirmó Tauro. “Un influencer que se hace llamar @unpocodecocker contó que pagó los 7 millones”, aportó.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD