Matías Peña mantiene vigencia en el corredor de la Balcarce

Matías Peña, artista salteño con más de 23 años en la escenarios, puso música al evento de carnaval en la calle Balcarce.

Salta se lleno de color, tradición y música, al recibir recientemente copleros del Valle de Lerma. Se realizó además un encuentro de compadres junto al Ballet Jesús de Nazaret del profesor Javier González. Todo se reflejó en el corredor de la Balcarce, donde salteños y turistas disfrutaron del auténtico carnaval salteño hasta altas horas de la madrugada acompañado de la animación música y canto del destacado Matías Peña.

"Junto a mi compañero de escenario Miguel Torres pusimos el canto y la musicalización, además, el sonido, la iluminación, y la espuma para que se disfrute a lo grande y nos alegra mucho el poder ver los resultados, tanta gente divirtiéndose en una fecha importante para el norte", aseguró Peña.

"Ya es tradicional hacer este festejo, si bien lo realizamos desde el 2013 de manera continua, este año fue el más grande en convocatoria. Gracias a los amigos turistas y a los salteños por seguirnos. Estamos dispuestos a llevar la Fiesta donde se nos convoque", agregó.

Matías viene edificando hace más de dos décadas una prolija carrera artística, que lo depositó en los escenarios más emblemáticos de nuestro cancionero popular. "Siempre trabajé a conciencia, con sobrada responsabilidad, intentando alcanzar mis metas. Hubo alegrías y tristezas, pero lógicamente con optimismo, analizando un peldaño más a futuro", resaltó el cantor salteño.

"Sumé muchas canciones a mi repertorio"

Inclusive su repertorio es muy amplio a la hora de abrir el abanico "Es la única manera para trabajar y atrapar distintos públicos. La gente me identifica mucho con el corredor de la Balcarce, seguramente porque siempre presento mi show en algún local de esa zona. También realicé diversas giras en las últimas temporadas, con un balance altamente positivo. Ahora, en el final de la temporada de verano, voy a preparar un espectáculo acústico para ofrecerlo en los diferentes teatros del territorio nacional. Sumé muchas canciones a mi repertorio y quiero ponerlo a consideración del público", analizó Peña.

También se refirió al disco que viene en camino "Vamos a incursionar con varios ritmos, con temas consagrados, y otros de mi autoría. Voy a adelantar algunos singles con videoclip, que subiremos a todas las redes sociales. Será un 2026 con mucha actividad, por suerte, habrá actuaciones muy especiales, y además veremos de un viaje más allá de las fronteras", sentenció el artista.

Con respecto a las carnavales destacó "Me llama la atención como la gente del norte disfruta de estas fiestas, eso me llevó a ser partícipe en varios eventos. También me apasiona el festejo en la Quebrada jujeña, principalmente en Purmamarca, donde actué numerosas veces. Es increíble el sentir de esos pobladores, es muy conmovedor y emotivo".