"Belén" ganó el Goya a la mejor película iberoamericana

El cine argentino celebró uno de los reconocimientos más importantes de la temporada de premios: Belén, la película dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, obtuvo el Goya a Mejor Película Iberoamericana en la 40ª edición de los galardones de la Academia de Cine de España, realizada en Barcelona. El triunfo confirmó el recorrido internacional de la producción, que ya venía acumulando nominaciones y distinciones en festivales y premiaciones.

"Belén" tenía como contrincantes a "La misteriosa mirada del flamenco", de Diego Céspedes (Chile); "La piel del agua", de Patricia Velásquez (Costa Rica); "Manas", de Marianna Brennand (Brasil), y "Un poeta", de Simón Mesa Soto (Colombia).

La obra está basada en una historia real y reconstruye el caso de una joven tucumana que fue condenada tras sufrir un aborto espontáneo, en un contexto en el que la interrupción del embarazo aún era ilegal en Argentina.

La trama sigue la lucha judicial y social encabezada por su abogada, en medio de un sistema legal adverso y una movilización feminista que crece a nivel nacional.

El largometraje, basada en un drama histórico-judicial de 2025, fue dirigido por Fonzi a partir de un guion coescrito con Laura Paredes, Agustina San Martín y Nicolás Britos, y cuenta con un elenco integrado, entre otros, por Camila Pláate, Julieta Cardinali y Luis Machín.

La película tuvo su estreno en los cines argentinos en septiembre de 2025 y luego inició un recorrido por festivales internacionales, incluido el de San Sebastián.

Discurso político

Al recibir el premio, Fonzi pronunció un discurso que trascendió el ámbito cinematográfico y generó repercusión internacional. La actriz y directora lanzó una crítica a la ultraderecha y a la situación política global, al tiempo que reivindicó el rol del cine como espacio de reflexión sobre los derechos humanos y las libertades civiles.

Aseguró que "somos las películas que hacemos", y que en estos momentos el mundo se ha convertido en "una película de terror", citando como ejemplo el genocidio en Gaza, la situación de las mujeres en Irán y la persecución a los migrantes en Estados Unidos.

"Y esa película de terror no somos nosotros, no somos la humanidad y no lo podemos seguir permitiendo. Ustedes, que tienen tiempo aún, no caigan en la trampa; la ultraderecha vino a destruirlo a todo. Eso es así. Yo vengo del futuro de un país donde el presidente puso incluso en venta el agua", agregó la cineasta argentina.

La ceremonia de los Goya 2026 estuvo atravesada por múltiples mensajes sociales y políticos, en una gala que combinó celebraciones artísticas con posicionamientos sobre temas de actualidad.

Recorrido sólido

Antes de su consagración en España, Belén ya había sido seleccionada para representar a la Argentina en la carrera por los premios internacionales, incluido su envío a los Oscar y su nominación en los propios Goya, lo que evidenciaba el respaldo institucional y crítico al proyecto.

La película compitió en el Festival de San Sebastián, donde Camila Plaate ganó la Concha de Plata a mejor interpretación de reparto; y obtuvo el Premio Forqué a mejor película iberoamericana.

La producción, inspirada en el libro "Somos Belén" de la periodista Ana Correa, se apoya en la reconstrucción de un caso judicial emblemático que generó movilizaciones masivas y debates sobre el aborto en el país.

El triunfo de Belén se suma a una serie de reconocimientos recientes para la industria audiovisual argentina, que mantiene una presencia constante en festivales internacionales y premios de prestigio.