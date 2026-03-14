David Lebón y Pedro Aznar, juntos y en vivo, harán las canciones de Serú Girán

La expectativa del público fue inmediata. El concierto "Serú Girán por Lebón & Aznar", anunciado para el 19 de junio en el Movistar Arena de Buenos Aires, agotó todas sus localidades en menos de un día. Frente a esa respuesta, David Lebón y Pedro Aznar confirmaron una nueva función en el mismo estadio para el domingo 21 de junio, lo que amplía la celebración del repertorio de una de las bandas más influyentes del rock argentino.

Además de los conciertos en Buenos Aires, el espectáculo tendrá una gira nacional que incluirá presentaciones en distintas ciudades del país. Las fechas confirmadas hasta el momento son: el 26 de junio, en Quality Arena, de Córdoba; el 4 de julio actúan en en Metropolitano, de Rosario. Y el 25 de julio, Lebón y Aznar actúan en Mendoza, en el Arena Maipú.

Pedro Aznar, Ricardo Moro, David Lebón y Charly García, cuando formaban Serú Girán.

El espectáculo propone un reencuentro con las canciones de Serú Girán, el grupo que ambos músicos integraron junto a Charly García y Oscar Moro y que dejó una marca decisiva en la música en español. Según anticiparon los organizadores, no se trata de un simple homenaje, sino de la posibilidad de que dos de sus creadores vuelvan a interpretar en vivo un repertorio que atraviesa generaciones.

Entre los temas que formarán parte del repertorio figuran clásicos como "Canción de Alicia en el país", "Seminare", "Esperando nacer", "Cuánto tiempo más llevará", "No llores por mí, Argentina", "A cada hombre, a cada mujer" y "Perro andaluz", entre otros.

El homenaje en el 2025

La vigencia de Serú Girán volvió a ponerse en evidencia en 2025. En abril de ese año, Lebón y Aznar encabezaron "Serú Girán – El Homenaje" durante el festival Quilmes Rock, donde se reunieron unas 150 mil personas. Un mes después, el proyecto cruzó fronteras con la presentación "Serú Girán por Lebón & Aznar" en el Festival Cordillera de Bogotá.

La corta vida del grupo -cuatro años en su primera etapa, entre 1978 y 1982, y apenas dos conciertos de reunión en el estadio de River en 1992- convirtió cada nueva aparición vinculada a su música en un acontecimiento especial. En ese contexto, las dos noches en el Movistar Arena y la gira por el país se proyectan como una oportunidad poco frecuente para escuchar en vivo algunas de las canciones más emblemáticas del rock nacional.

Fundamentales del rock argentino

Serú Girán es una de las bandas fundamentales del rock argentino. Formada en 1978 por Charly García, David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro, el grupo combinó rock, jazz y música sinfónica con letras que dialogaban con el clima social y político de la Argentina de fines de los años setenta.

En apenas cuatro discos de estudio -Serú Girán (1978), La grasa de las capitales (1979), Bicicleta (1980) y Peperina (1981)- construyó un repertorio que se volvió clásico, con canciones como "Seminare", "Canción de Alicia en el país", "Viernes 3 AM" y "Desarma y sangra". Aunque la banda se disolvió en 1982, su influencia perduró durante décadas y quedó reafirmada en la recordada reunión de 1992 en el estadio de River Plate.

La vuelta será también el encuentro de al menos dos generaciones. Muchos irán a reencontrarse con una parte fundamental de su historia personal y otros para ver por primera vez en vivo a la banda que le dio un sello distintivo al rock argentino. Es una ocasión irrepetible y la celebración que merece la historia de la música.