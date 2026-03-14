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El Carril inauguró su primera pileta climatizada

Esta ubicada en pleno centro de la localidad, en calle General Güemes 908,
Sabado, 14 de marzo de 2026 09:10

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Esta semana fueron inauguradas las instalaciones del moderno “Natatorio Sibanic” ubicado en pleno centro de El Carril, en calle General Güemes 908, con una piscina climatizada orientada a la salud, el bienestar y la actividad física, ofreciendo un espacio seguro y moderno para personas de todas las edades.

“Con una gran alegría participé de la inauguración del Natatorio Sibanic, un emprendimiento que posee una significativa inversión en infraestructura deportiva para la región realizada por el vecino Fernando Sánchez junto a su familia. El Carril Crece por los carrileños que siguen apostando a nuestra hermosa tierra” destacó el intendente Efraín Orosco, quien participó del acto de inauguración.

Este moderno centro deportivo ofrece natación para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, matronatación, aquagym, rehabilitación y aquafitness; y los interesados pueden comunicarse al 387-3210741.

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