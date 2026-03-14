Se viene la tercera edición de El Carril Emprende

El municipio de El Carril se prepara para una nueva edición de “#ElCarrilEmprende”, la feria que reúne a emprendedores de todo el Valle de Lerma y que ya se convirtió en un punto de encuentro para productores, artesanos y pequeños comerciantes de la región.

La tercera edición del evento se llevará a cabo el sábado 4 y domingo 5 de abril en la Estación Zuviría, un espacio que durante dos jornadas se transformará en un paseo donde los visitantes podrán conocer y adquirir distintos productos elaborados por emprendedores locales.

La propuesta contará con la participación de numerosos expositores de El Carril y de localidades cercanas, quienes presentarán una amplia variedad de productos que reflejan el trabajo independiente, la creatividad y el esfuerzo de quienes apuestan al desarrollo de sus propios emprendimientos.

Desde la Municipalidad destacaron que el objetivo de la iniciativa es fortalecer el crecimiento de los emprendedores y generar nuevas oportunidades de comercialización, además de promover la economía local.

Con esta propuesta, El Carril busca seguir consolidando espacios que impulsen el desarrollo productivo y el intercambio entre emprendedores y vecinos del Valle de Lerma.

El Carril es una de las localidades más representativas del Valle de Lerma. Fundado en 1912, el pueblo combina su rica historia con un crecimiento sostenido que lo posiciona como un punto de referencia dentro del departamento de Chicoana. La belleza natural del valle, la calidez de su gente y el dinamismo de su comunidad lo convierten en un lugar atractivo tanto para vecinos como para visitantes.

En los últimos años, la localidad ha impulsado distintas propuestas culturales, productivas y turísticas que buscan fortalecer la economía regional. En ese marco, iniciativas como “#ElCarrilEmprende” buscan generar espacios para visibilizar el trabajo de emprendedores y promover el desarrollo local.

Así, El Carril continúa honrando su pasado mientras avanza hacia el futuro, adaptándose a los cambios y desafíos del presente sin perder la esencia que lo caracteriza desde su fundación.