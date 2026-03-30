VIDEO. Harry Potter: cuándo se estrena la serie y calendario completo de episodios

La magia está lista para regresar a la pantalla chica de la mano de HBO Max, que prepara una ambiciosa adaptación televisiva del universo creado por J.K. Rowling.

Con una propuesta que promete ser completamente fiel a los libros, la serie de Harry Potter y la piedra filosofal marcará el inicio de un proyecto pensado para desarrollarse durante una década.

Fecha de estreno de la serie de Harry Potter

La primera temporada tiene estreno confirmado para el 25 de diciembre de 2026, en plena Navidad, una fecha estratégica que apunta a reunir a fanáticos de todas las edades frente a la pantalla.

Inicialmente prevista para 2027, la producción logró adelantarse gracias al buen ritmo de trabajo, generando aún más expectativa en torno a este regreso al mundo mágico.

Cómo será la primera temporada

La serie comenzará adaptando el primer libro de la saga, con una estructura de ocho episodios. Cada capítulo buscará profundizar en los detalles que no siempre pudieron desarrollarse en las películas, ofreciendo una experiencia más completa dentro de Hogwarts.

El objetivo de HBO Max es claro: dedicar una temporada por libro, construyendo así una narrativa más extensa y fiel que acompañe el crecimiento de los personajes a lo largo de los años.

Calendario de episodios de Harry Potter (temporada 1)

La plataforma optará por un lanzamiento semanal, cada viernes, lo que permitirá a los fans disfrutar la historia con expectativa capítulo a capítulo:

Episodio 1: 25 de diciembre de 2026

Episodio 2: 3 de enero de 2027

Episodio 3: 10 de enero de 2027

Episodio 4: 17 de enero de 2027

Episodio 5: 24 de enero de 2027

Episodio 6: 31 de enero de 2027

Episodio 7: 7 de febrero de 2027

Episodio 8: 14 de febrero de 2027

Cada viernes se convertirá en una cita obligada con la magia, recreando el fenómeno global que marcó a generaciones.

Qué esperar de la nueva serie de Harry Potter

La nueva adaptación promete explorar en profundidad los pasillos de Hogwarts, las clases, los personajes secundarios y cada detalle que convirtió a la saga en un fenómeno mundial. Desde la llegada de Harry al mundo mágico hasta sus primeras aventuras, todo será reinterpretado con una mirada moderna pero respetuosa del material original.

Con este enfoque, no solo se busca atraer a los fanáticos históricos, sino también conquistar a una nueva generación de espectadores.

Un regreso que marcará una década

El estreno de esta serie no es solo un evento aislado, sino el comienzo de un proyecto a largo plazo. Con una temporada dedicada a cada libro, el universo de Harry Potter se expandirá durante años, consolidándose como una de las apuestas más grandes del streaming.