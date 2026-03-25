Salió a la luz el teaser de la nueva serie de Harry Potter por HBO Max

El universo mágico de Harry Potter vuelve a cobrar vida. HBO Max presentó el primer teaser oficial de su nueva serie basada en la saga creada por J. K. Rowling y confirmó que el esperado estreno será en Navidad.

El adelanto se dio a conocer durante un evento de lanzamiento de la plataforma en Reino Unido e Irlanda y marca el regreso de una de las franquicias más exitosas del entretenimiento, más de una década después de su última adaptación cinematográfica.

Una nueva historia, desde el inicio

La primera temporada llevará el título “Harry Potter y la Piedra Filosofal” y estará compuesta por ocho episodios. La trama retomará el inicio de la historia: la vida de un niño aparentemente común que descubre su verdadera identidad al recibir una carta del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

A partir de allí, el relato volverá a introducir a los espectadores en un mundo de magia, amistad y peligros, con un enfoque renovado que promete mayor profundidad respecto de los libros originales.

Un elenco completamente nuevo

La serie contará con un elenco renovado que dará vida a los personajes clásicos. Dominic McLaughlin interpretará a Harry, mientras que Arabella Stanton será Hermione Granger y Alastair Stout asumirá el rol de Ron Weasley.

También se suman figuras reconocidas como John Lithgow en el papel de Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid.

El reparto incluye además a nuevos actores en roles emblemáticos como Draco Malfoy, Neville Longbottom y los hermanos Weasley, entre otros personajes que forman parte del universo mágico.

Una apuesta fuerte de HBO Max

La serie está escrita y producida por Francesca Gardiner, con Mark Mylod como productor ejecutivo y director de varios episodios. Desde la plataforma apuntan a construir una adaptación más fiel a los libros, desarrollando en profundidad cada etapa de la historia.