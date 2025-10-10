Conmoción por el crimen de un cantante y modelo argentino en México

Un modelo y cantante argentino fue asesinado durante la madrugada de este viernes de varios disparos en Ciudad de México y la Justicia sospecha de un presunto ajuste de cuentas.

Se trata de Federico Dorcaz, un joven oriundo de la ciudad balnearia de Mar del Plata, quien manejaba una camioneta modelo Grand Cherokee de alquiler en la calle Electrificación, en la alcaidía Miguel Hidalgo, cuando fue ultimado a balazos por los implicados que se movilizaban en dos motocicletas y habrían intentado robarle el auto.

"Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo", sostiene el parte policial difundido por los medios de comunicación mexicanos.

Testigos afirmaron que la víctima intentó resistirse al acelerar la marcha del rodado, al tiempo que descendió y se desplomó sobre el asfalto.

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México caratuló el hecho como homicidio doloso y la Policía busca intensamente a los sospechosos mediante el análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

Las autoridades creen que el ataque se debe a un crimen premeditado, al tiempo que los supuestos asesinos se escaparon en dirección al Bosque de Chapultepec.

Dorcaz iba a participar en el reality "Las Estrellas Bailan en Hoy", un programa emitido en el canal Univisión, el cual expresó sus condolencias por la noticia: "Su camino estaba lleno de sueños y proyectos".

"Su partida deja un vacío enorme entre quienes lo conocimos y admiramos", agregó la cadena de televisión, que lamentó "nos dejó demasiado pronto" y resaltó que "su talento, carisma y pasión por el arte vivirán para siempreen nuestros recuerdos y en la música que nos regaló".