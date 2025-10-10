La Justicia Electoral rechazó que Diego Santilli reemplace a José Luis Espert en la boleta bonaerense

El fiscal federal ante la Cámara Nacional Electoral, Ramiro González, dictaminó en las últimas horas a favor de lo resuelto por la Junta Electoral bonaerense y respaldó que Diego Santilli no podrá reemplazar a José Luis Espert en la boleta única de papel para las elecciones del 26 de octubre.

La decisión se enmarca en la renuncia de Espert a su candidatura, luego de que trascendieran sus presuntos vínculos con Federico Fred Machado, empresario investigado por narcotráfico, estafa y lavado de dinero.

Ramos Padilla ya había desestimado el planteo

Hace dos días, el juez federal con competencia electoral en La Plata, Alejo Ramos Padilla, ya había desestimado el planteo presentado por La Libertad Avanza para que Santilli ocupara el lugar de Espert como cabeza de lista en territorio bonaerense.

En su fallo, Ramos Padilla señaló que el artículo 7 del Decreto Reglamentario de la Ley de Paridad de Género en cargos políticos tiene como objetivo principal garantizar y resguardar los derechos de las mujeres en espacios de representación, por lo que el reemplazo propuesto no se ajustaba al espíritu de la norma.

Con este dictamen fiscal, la Cámara Nacional Electoral deberá ahora resolver en forma definitiva si confirma o no lo dispuesto en primera instancia.

