Reabrió el Museo de Louvre tres días después del robo de joyas

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El Museo del Louvre reabrió sus puertas al público este miércoles por la mañana, tres días después de un robo de joyas que provocó cuantiosas pérdidas.

El museo informó que la Galería Apolo, donde ocurrió el robo el domingo, permanecerá cerrada.

Las joyas sustraídas están valoradas en cerca de 90 millones de euros, según declaró el martes la fiscal de París, Laure Beccuau.

“Los daños fueron estimados por el conservador del Louvre en 88 millones de euros (unos 102 millones de dólares), una cifra extremadamente elevada, sin precedentes y que no puede equipararse a una pérdida histórica”, declaró Beccuau a la emisora de radio RTL.

Ocho piezas de las joyas de la corona francesa conservadas en el museo fueron robadas por cuatro ladrones que aún siguen prófugos.

Unos 100 investigadores fueron movilizados para localizar a los sospechosos y recuperar las obras robadas.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que se está haciendo “todo lo posible, en todos los frentes”, para llevar a los autores ante la justicia bajo la coordinación de la fiscalía de París.

Otro museo de Francia sufrió un robo

Un nuevo robo fue perpetrado en un museo de Francia, tras el golpe en el Louvre, informaron medios internacionales.

Según el sitio Actualidad RT, las autoridades municipales de Langres, en el departamento de Alto Marne, se descubrió la desaparición de parte del tesoro numismático expuesto en el museo Maison des Lumières, dedicado al filósofo, escritor y crítico de arte francés Denis Diderot.

Los ladrones habrían ingresado por la puerta principal del museo, se dirigieron a la vitrina del tesoro, la destrozaron y se llevaron “un conjunto de monedas de plata y oro” que datan de los siglos XVIII y XIX.

Las autoridades detallaron que la puerta fue forzada, sin embargo, destacan que las secuencias de los actos sugieren que los delincuentes conocían las instalaciones y habían planeado selectivamente la operación, en la que solo robaron unas pocas monedas, sin afectar a otras obras u objetos.