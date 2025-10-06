¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Municipalidad de Cerrillos
Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Salta
Flavia Royón
caso de Sofía Benítez
Gobierno nacional
Javier Milei
Indonesia
Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi
Internacionales

Se derrumbó un edificio escolar en Indonesia: asciende a 53 el número de muertos

El internado islámico Al Khoziny en el distrito de Sidoarjo se derrumbó el 29 de septiembre mientras cientos de estudiantes estaban rezando en su interior.
Lunes, 06 de octubre de 2025 07:20
El número de muertos por el colapso de un edificio escolar en la provincia de Java Oriental, en Indonesia, ascendió a 53, mientras que continúan las operaciones de búsqueda de las víctimas atrapadas, informaron este lunes las autoridades regionales de rescate.

Un equipo de rescate recuperó el domingo por la noche ocho cuerpos bajo los escombros del internado islámico Al Khoziny en el distrito de Sidoarjo, según Nanang Sigit, jefe de la oficina de búsqueda y rescate de Java Oriental.

Hasta el octavo día de la operación, se localizaron un total de 157 víctimas, incluyendo 104 supervivientes y 53 fallecidos.

Aún continúa el proceso de evacuación, con las labores de remoción de escombros concentradas actualmente en el lado norte del lugar, en áreas no conectadas con la estructura principal. Para apoyar la búsqueda se utilizan maquinaria pesada y equipos eléctricos.

El edificio se derrumbó el 29 mientras cientos de estudiantes estaban rezando en su interior y muchos quedaron atrapados bajo los escombros.

Temas de la nota

Temas de la nota

Últimas noticias

