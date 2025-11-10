PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
10 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Messi
Día de la Tradición
Moldes
Mundial de Rally Raid
Desempleo en Salta
Clima en Salta
Deportivo Riestra
Riesgo país
Martín Llaryora
Messi
Día de la Tradición
Moldes
Mundial de Rally Raid
Desempleo en Salta
Clima en Salta
Deportivo Riestra
Riesgo país
Martín Llaryora

DÓLAR OFICIAL

$1445.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Internacionales

Trump indultó a Rudolph Giuliani y otros acusados de intentar anular las elecciones de 2020

Es un “indulto total, completo e incondicional” a 77 personas, entre ellas el ex alcalde de Nueva York y su ex jefe de gabinete, Mark Meadows.
Lunes, 10 de noviembre de 2025 22:34
Foto: Demócratas
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El presidente estadounidense Donald Trump indultó a decenas de personas, entre las cuales figura el ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, acusadas de intentar anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 que dieron ganador a Joe Biden, según un documento del Departamento de Justicia.

Una proclamación publicada el domingo por la noche en la cuenta personal X del abogado de indultos del Departamento de Justicia, Ed Martin, indicó que el mandatario otorgó un “indulto total, completo e incondicional” a 77 personas, entre ellas Rudy Giuliani y el antiguo jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows.

El documento señala que esto “pone fin a una grave injusticia nacional perpetrada contra el pueblo estadounidense tras las elecciones presidenciales de 2020 y da continuidad al proceso de reconciliación nacional”.

Giuliani es uno de los aliados políticos y abogados personales más antiguos de Trump. Fue suspendido del ejercicio de la abogacía en Nueva York y Washington D.C. por realizar declaraciones falsas relacionadas con las elecciones. Meadows, excongresista estadounidense, fue jefe de gabinete de la Casa Blanca desde marzo de 2020 hasta enero de 2021.

Tras las elecciones de 2020, en las que resultó ganador Joe Biden, Trump afirmó que le habían robado las elecciones.

Las personas incluidas en la lista enfrentaron cargos o acusaciones relacionadas con diversos intentos de subvertir las elecciones de 2020.

NPR informó que los indultos son en gran medida “simbólicos”, ya que los presidentes no pueden indultar a personas acusadas de delitos estatales, y ninguno de los nombres en la lista fue acusado de delitos federales.

“Decenas de personas incluidas en la lista fueron acusadas en varios estados clave que fueron el centro de acusaciones infundadas de fraude electoral, entre ellos Georgia, Nevada, Arizona y Wisconsin”, señala el informe.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD