PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
11°
23 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

The World's Best Vineyards 2025
relatos de salta
Minería en Salta
Elíseo Morales
Minería en Salta
Torneo Regional Amateur
Accidentes viales
Autos de Colección
The World's Best Vineyards 2025
relatos de salta
Minería en Salta
Elíseo Morales
Minería en Salta
Torneo Regional Amateur
Accidentes viales
Autos de Colección

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Internacionales

El papa León XIV aceptó la renuncia del obispo de Cádiz acusado de pederastia

El obispo de la ciudad española, Rafael Zornoza, presentó su dimisión luego de que salieran a la luz fuertes acusaciones por abusos sexuales contra un menor.
Sabado, 22 de noviembre de 2025 16:30
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El papa León XIV aceptó la renuncia del obispo de la diócesis de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, luego de que salieran a la luz graves acusaciones de acoso y abusos sexuales cometidos presuntamente contra un menor mientras se desempeñaba como formador en el seminario de Getafe.

Notas Relacionadas

La decisión fue publicada en el boletín oficial del Vaticano sin detallar los motivos formales, aunque se conoció apenas días después de que el caso tomara estado público. Zornoza, quien ya había presentado su dimisión quince meses atrás al cumplir los 75 años, se convirtió así en el primer obispo español señalado penalmente por hechos de esta naturaleza. La investigación que tramita Roma apunta a supuestos abusos continuados contra un menor entre 1994 y los primeros años del 2000, una denuncia que la Santa Sede conocía desde hacía cuatro meses.

La reacción de la jerarquía eclesiástica española no tardó en hacerse oír. Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, reconoció con “dolor” que la apertura de una pesquisa vaticana “otorga verosimilitud a la acusación”, aunque insistió en mantener la presunción de inocencia. El propio pontífice, consultado por la prensa, señaló que la investigación debe seguir su curso y que, una vez concluida, “se determinarán las consecuencias”.

El obispo emérito, por su parte, defendió su inocencia y resolvió suspender su agenda pública, alegando además que atraviesa un tratamiento por un cáncer agresivo del que no se tenía conocimiento. 

Fuentes cercanas indicaron que se mantendrá apartado mientras avanza el proceso en Roma. A la espera de una designación definitiva, el Vaticano nombró como administrador apostólico al obispo auxiliar de Sevilla, monseñor Ramón Valdivia, quien asumirá temporalmente la conducción de la diócesis gaditana.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD