Donald Trump se comunicó con Nicolás Maduro la semana pasada

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló telefónicamente con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la semana anterior, y hasta barajaron la posibilidad de reunirse, según consignó este viernes un prestigioso diario estadounidense.

La versión, publicada en el New York Times, surgió en medio del despliegue de fuerzas estadounidenses frente a las costas de Venezuela, con el fin de evitar el paso de embarcaciones cargadas de drogas, según la administración Trump.

La llamada telefónica, en la que participó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se hizo días antes de que entrara en vigor una nominación de Maduro como líder de lo que el gobierno de Trump considera una organización terrorista extranjera, el Cartel de los Soles.

En tanto, funcionarios del gobierno señalaron que su objetivo es disuadir el contrabando de drogas, pero también deslizaron que quieren a Maduro fuera del poder.

Asimismo, y según el diario neoyorquino, el mandatario venezolano habría ofrecido a Estados Unidos una participación significativa en los yacimientos petrolíferos del país, además de otras muchas oportunidades para las empresas norteamericanas.

Las autoridades estadounidenses tienen a Maduro en la mira luego de las elecciones del año pasado, cuyos resultado -que dio ganador a Maduro- y que despertó sospechas de fraude.