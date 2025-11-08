PUBLICIDAD

8 de Noviembre, Salta, Centro, Argentina
Internacionales

Israel informó que Hamas entregó el cuerpo del rehén argentino Lior Rudaeff

El hombre fue asesinado el 7 de octubre de 2023 cuando los terroristas atacaron kibutz Nir Yitzhak.
Sabado, 08 de noviembre de 2025 20:26
Israel informó que el grupo terrorista Hamas entregó el cuerpo del rehén argentino Lior Rudaeff, victima asesinada el 7 de octubre de 2023 cuando los extremistas atacaron kibutz Nir Yitzhak.

El ejército del Estado judío indicó mediante un comunicado oficial: “Tras el proceso de identificación realizado por el instituto nacional de medicina legal (…), el ejército israelí informó a la familia de Lior Rudaeff que ha sido repatriado para ser enterrado”.

“Las FDI comparten el dolor de la familia, siguen dedicando todos sus esfuerzos al regreso de los secuestrados fallecidos y se están preparando para continuar implementando el acuerdo”, agregó el texto.

El argentino fue otro de los rehenes asesinados el 7 de octubre de 2023 cuando los terroristas invadieron Israel, al tiempo que lo declararon muerto el 7 de mayo pasado.

El damnificado, de 61 años, nació en la Ciudad de Buenos Aires, tenía cuatro hijos, estaba casado, era ambulanciero y médico voluntario.

A los 8 años, se radicó junto a su familia en el kibutz Nir Yitzhak, cerca de la Franja de Gaza, donde formó parte del equipo de seguridad.

Tuvo dos nietos pequeños, llamados Tomer y Dagan, mientras que Ben, uno de sus descendientes, se encontraba en el festival se día estaba en el festival de música electrónica (atacado por Hamas).

 

