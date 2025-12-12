La captura del petrolero fue para "golpear" a Maduro

La secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, señaló ayer que la incautación por parte de EEUU de un buque petrolero frente a la costa venezolana tuvo como objetivo golpear al "régimen" de Nicolás Maduro, al que acusó de traficar drogas hacia Estados Unidos.

"Fue una operación exitosa dirigida por el presidente (Donald Trump) para garantizar que estamos actuando frente a un régimen que está inundando sistemáticamente nuestro país de drogas mortales y mata a nuestra próxima generación de estadounidenses", declaró ante el Congreso.

"Las drogas interceptadas por los guardacostas en el mar desde la llegada al poder del presidente Trump eran dosis letales de cocaína suficientes para causar la muerte de 177 millones de estadounidenses", continuó.

Trump anunció este miércoles que Estados Unidos había incautado un barco petrolero frente a las costas de Venezuela, en una operación realizada por el Departamento de Justicia, el FBI y el Departamento de Defensa.

Afirmó que EEUU se quedará con el petróleo confiscado, una acción condenada por el Gobierno venezolano, que lo califica de "asalto".

Confiscado

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que la embarcación será conducida a un puerto de EEUU y el petróleo será confiscado. "Hay un proceso legal" que "será llevado a cabo", declaró la vocera.

Según Leavitt, el petrolero está actualmente pasando por "un proceso de decomiso" y Estados Unidos tiene un equipo de investigación a bordo que está interrogando a la tripulación.