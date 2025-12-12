PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
12 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Senado provincial
reformas de segunda generación
reforma laboral de Milei
Causa Andis
abuso sexual de una niña wichi
gobernadores del NOA
Salud Pública en Salta
Senado provincial
reformas de segunda generación
reforma laboral de Milei
Causa Andis
abuso sexual de una niña wichi
gobernadores del NOA
Salud Pública en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR BLUE

$1450.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Sáenz, Jalil y Sadir, con fuerte apoyo a la minería

Gobernadores del NOA se reunieron con Rio Tinto, la minera que en Salta invertirá US$ 2.500 millones.
Viernes, 12 de diciembre de 2025 01:27
Los mandatarios con autoridades de Rio Tinto.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, de Catamarca Raúl Jalil y de Jujuy Carlos Sadir se reunieron con Dominic Barton, presidente del Board of Directors de Rio Tinto y Jérôme Pécresse director ejecutivo Aluminium & Lithium en la primera visita de la cúpula de la compañía minera a la Argentina. También participó el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada.

Durante el encuentro se dialogó sobre el estado de las operaciones y el potencial de desarrollo del sector en el NOA, una región que se consolida como eje global en la producción de minerales críticos, esenciales para la transición energética.

En este contexto, la provincia de Salta ocupa un lugar central gracias al desarrollo del proyecto Rincón Lithium, ubicado en la Puna salteña, dentro del Triángulo del Litio, informaron oficialmente ayer.

Los fondos

Representa la inversión más grande para proyectos de litio proyectada en US$ 2.500 millones y la primera aprobada bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

El proyecto Rincón Lithium contempla la construcción de una planta de carbonato de litio grado batería con una capacidad anual de 50.000 toneladas, con la primera producción plena prevista para 2028 y una vida útil estimada de 40 años, lo que garantiza previsibilidad a largo plazo.

Desarrollo minero

Los mandatarios destacaron que la prioridad de la gestión es asegurar que el desarrollo minero se traduzca en beneficio directo para la región tanto en la generación de empleos, desarrollo local, infraestructura y en el crecimiento de las comunidades. Asimismo se enfatizó en el respecto de la licencia social y una minería sustentable.

El encuentro fue un espacio de diálogo estratégico que consolida la coordinación institucional y el trabajo articulado con la industria, asegurando que las prioridades de desarrollo e infraestructura del NOA acompañen el crecimiento productivo del sector.

También fueron parte del encuentro el ministro de Minería de Catamarca, Marcelo Murúa, Barbara Fochtman, Managing Director de Lithium, Ignacio Costa, General Manager, Lithium Argentina, Paula Uribe directora Government Relations for Latín América y José Alioto, Government Relations Argentina.

El proyecto

Rincón Lithium proyecta la generación de hasta 3.000 puestos de trabajo en su fase de construcción y cientos de empleos permanentes durante su operación.

En cuanto a proveedores: Se subrayó el reciente convenio de colaboración con la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa) y la subsidiaria Rincon Mining Pty Ltd, para garantizar la contratación de empresas y trabajadores locales.

Rio Tinto aplicará la tecnología de Extracción Directa de Litio (DLE), un método avanzado que minimiza el consumo de agua y la generación de residuos, promoviendo estándares elevados de gestión ambiental.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD