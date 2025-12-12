Ornella Calvet fue citada a declarar en la causa Andis

El juez federal Sebastián Casanello ordenó ayer nuevas indagatorias en la causa por presunto pago de sobornos y direccionamiento en compras de medicamentos para la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Entre las personas citadas a declarar se encuentra la exfuncionaria Ornella Calvete, hija de Miguel Calvete.

Calvete era directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en el Ministerio de Economía. Renunció a su cargo en noviembre último a raíz de que el escándalo alcanzara a su padre, acusado como presunto nexo entre la Andis, que conducía Diego Spagnuolo, y las droguerías. También precipitó su dimisión el hallazgo de US$700.000 durante un allanamiento en su casa.

Según el cronograma de indagatorias, el jueves 18 de diciembre deberán declarar Diego Martín D'Giano y Patricia Canavesio. Mientras que el viernes 19 será el turno de Julio César Viera y Ornella Calvete. Las nuevas citaciones se dispusieron luego de que la semana pasada concluyera una primera ronda de indagatorias a 15 imputados, entre ellos Calvete padre, quien se negó a declarar y está preso en otra causa condenado por explotación de la prostitución ajena.

En el dictamen presentado en la pesquisa por el fiscal federal Franco Picardi, se alude a conversaciones entre Calvete padre e hija vinculadas a supuestas contrataciones con prestadores de Andis.

En el análisis de los celulares secuestrados en la causa se encontró un audio que Ornella le envió a Miguel Calvete y que se conoció ayer: "Escúchame Pedro si no me atendés me quedo el 3%, no me hagas Karinearte la comisión".

La referencia de Pedro es porque le dijo a su padre que así se haga llamar frente a otra persona. Y el 3 por ciento y "karinearte" hace referencia a los audios de Spagnuolo donde hacía referencia a que Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, se quedaba con ese porcentaje de las coimas. El audio es de septiembre pasado cuando ya se conocían los audios de Spagnuolo.

Según el fiscal Picardi, Ornella Calvete fue "beneficiaria directa del dinero obtenido en forma espuria" y habría reemplazado a su papá "en determinadas gestiones, vinculadas a firmas que comercializaban con ANDIS".