Bolivia
Bolivia
Fiestas de Fin de Año
salud mental
cámara de comercio e industria de Salta
respuestas previsionales
Marcelo Armando Hoyos
Juicio por jurados
Internacionales

Bolivia: violencia en la inscripción de candidatos

Hubo insultos y golpes durante la anotación de las listas para las elecciones regionales de marzo.
Domingo, 28 de diciembre de 2025 01:04
El Tribunal Electoral rechazó los actos de violencia.
Agresiones físicas y verbales se registraron entre seguidores y contra candidatos a las elecciones regionales en Bolivia, previstas para marzo de 2026, durante la última jornada de inscripciones de las postulaciones, ante lo cual el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó ayer los actos de violencia y exhortó a respetar la normativa.

El ente electoral repudió "de manera categórica todo hecho de violencia registrado durante el desarrollo de la campaña electoral" y recalcó que "la confrontación y las agresiones no tienen cabida en un proceso democrático".

"El TSE exhorta a las organizaciones políticas, candidatas y candidatos, militantes y simpatizantes a respetar la normativa electoral vigente y a llevar adelante una campaña pacífica, basada en el debate de ideas y propuestas", señala un comunicado oficial.

Recordó que "la democracia se fortalece con la participación pacífica y responsable de las organizaciones políticas y de la ciudadanía".

Juan Pablo Velasco, agredido

En la víspera, el candidato a gobernador por Santa Cruz y expostulante vicepresidencial por la alianza conservadora Libre, Juan Pablo Velasco, fue agredido cuando llegaba a las oficinas del Tribunal Departamental Electoral (TED) para inscribirse.

Velasco, junto a su acompañante de fórmula, Paola Aguirre, recibieron insultos y uno que otro golpe por parte de un grupo de simpatizantes del actual gobernador Luis Fernando Camacho, que esperaban a su candidato que salga de las oficinas electorales, tras inscribirse.

La tildaron de traidora

Las agresiones surgieron debido a que los seguidores del gobernador Camacho tildaron de "traidora" a Aguirre que hace poco militaba por la alianza Creemos y era asambleísta, pero se alejó de este bloque político para ser parte de Libre, que lidera el expresidente y excandidato a la Presidencia Jorge Tuto Quiroga.

Este viernes se cumplió el plazo de inscripciones de candidatos para las elecciones regionales en Bolivia,, en las que se elegirá a más de 5.000 autoridades, para lo cual se anotaron 32.000 candidatos.

 

