Vendía droga en el norte, pero le dieron domiciliaria por sus hijos

Una mujer fue condenada a cuatro años y cuatro meses de prisión efectiva tras reconocer que vendía drogas en un barrio de la localiad de Hipólito Yrigoyen, en una causa impulsada a partir de denuncias anónimas de vecinos.

La investigación se inició luego de que residentes del barrio manifestaran ante las autoridades su preocupación por la venta de estupefacientes dentro y fuera de la vivienda de la acusada.

Como resultado, el 24 de octubre pasado se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio de la mujer, donde los efectivos secuestraron sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y elementos utilizados habitualmente para el fraccionamiento de drogas. Durante el procedimiento fueron detenidas dos personas: la mujer ahora condenada y un hombre.

El juez de Garantías N.º 2 de Orán, Gustavo Ramiro Morizzio, consideró acreditada la responsabilidad penal de la acusada y la declaró culpable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por el lugar de comisión. En consecuencia, le impuso una pena de cuatro años y cuatro meses de prisión efectiva, además del pago de una multa.

En cuanto al hombre de 21 años que había sido detenido durante el allanamiento, fue sobreseído por pedido de la fiscalía penal y recuperó su libertad.

Si bien la condena es de cumplimiento efectivo, la mujer cumplirá la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, con monitoreo permanente, debido a que tiene dos hijos menores a su cargo, uno de ellos con trastorno del espectro autista (TEA).