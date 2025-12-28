Patrullajes: droga secuestrada, detenidos y bienes recuperados

En el marco de controles preventivos desplegados por la Policía de Salta en distintos puntos de la ciudad, durante las últimas horas se concretaron procedimientos vinculados al narcomenudeo, detenciones por requerimientos judiciales vigentes y recuperación de elementos con pedido de secuestro, con intervención de las fiscalías y tribunales competentes.

En barrio San Benito

Uno de los operativos se desarrolló en barrio San Benito, donde efectivos del Departamento de Seguridad Urbana de Capital realizaban un patrullaje preventivo cuando observaron a una mujer que, al advertir la presencia policial, adoptó una conducta evasiva. Ante esa situación, el personal procedió a su correcta identificación y a la verificación de los elementos que portaba. Durante el control se logró detectar alrededor de 30 dosis de cocaína y una suma de dinero en efectivo, que se encontraban ocultos entre sus prendas de vestir. La mujer, de 27 años, fue puesta a disposición de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, que tomó intervención en la causa junto con el secuestro de la sustancia.

En Villa San Antonio

Otro procedimiento tuvo lugar en villa San Antonio, también en Capital, durante la mañana. En ese sector, efectivos de Seguridad Urbana identificaron a un hombre que circulaba por la vía pública. Al realizar la consulta de sus datos personales a través del sistema, se constató que el sujeto, de 35 años, registraba un pedido de captura vigente por una causa de robo. En consecuencia, fue detenido y trasladado, quedando a disposición del Tribunal de Juicio Sala I, que entiende en el requerimiento judicial.

En Carlos Timoteo I

En tanto, durante la madrugada, personal de Motoristas de Emergencia Policial llevó a cabo una intervención preventiva en barrio Carlos Timoteo I. El procedimiento se concretó en inmediaciones de la avenida Cornelio Saavedra, donde los efectivos demoraron a un hombre de 46 años tras verificar que el teléfono celular que portaba presentaba pedido de secuestro. El dispositivo fue recuperado y, junto con el demorado, quedó a disposición de la Fiscalía Penal 3, que interviene en la investigación.

Desde la fuerza señalaron que estos procedimientos se enmarcan en los patrullajes preventivos permanentes que se realizan en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de prevenir delitos, detectar situaciones irregulares, dar cumplimiento a órdenes judiciales vigentes y recuperar bienes denunciados, fortaleciendo la presencia policial en la vía pública.

Recuperan una moto en Tartagal

Durante un control en Tartagal, la Policía demoró a un joven de 25 años y secuestró una motocicleta al detectar irregularidades en la numeración del rodado. Se constató que la moto tenía el número de motor adulterado y el cuadro suprimido. El vehículo fue secuestrado y el conductor quedó a disposición de la Fiscalía.