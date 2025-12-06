Brasil: Hijo de Bolsonaro, por la Presidencia

El senador Flávio Bolsonaro, primogénito del expresidente Jair Bolsonaro, oficializó su intención de competir por la presidencia de Brasil en las elecciones de octubre de 2026. A través de un mensaje difundido en redes, el legislador del Partido Liberal afirmó que no se quedará "de brazos cruzados" y asumirá la misión de continuar el "proyecto de nación" impulsado por su padre, en medio de la prisión y la inhabilitación política de su padre.

"Es con gran responsabilidad que confirmo la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de conferirme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación", expresó el senador, figura central de la estrategia electoral de la derecha brasileña.

Flávio Bolsonaro acompañó el anuncio con duras críticas al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, al que acusó de corrupción, inseguridad y abandono social. "Los jubilados son robados por el gobierno, los narcoterroristas dominan las ciudades, se saquean las empresas estatales y no dejan de crearse impuestos", denunció, en un tono que reafirma el perfil opositor de su espacio político.

El mensaje cerró con una apelación religiosa, marca registrada del conservadurismo brasileño: "Creo en un Dios que no abandona a nuestra nación. Él irá al frente, abriendo puertas, derrumbando murallas y guiando cada paso". Con el anuncio, se posiciona como el heredero directo de la derecha más dura para disputar el poder en 2026.