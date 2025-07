VIDEO. Insólita reacción en Perú: una abuela llevó a su nieto a ver el tsunami "por primera vez"

En medio de la alerta por un posible tsunami en la costa peruana, una insólita escena se vivió en la zona Chorrillos (Lima), donde una abuela sorprendió al presentarse junto a su nieto a pocas cuadras del mar, con la intención de presenciar el fenómeno natural en persona.

“Vi la televisión de mañana y me alerté. Quería ver algo porque yo nunca había visto un tsunami”, explicó la mujer ante las cámaras de un medio local. Lejos de mostrarse preocupada, agregó: “Lo traigo a mi nieto para que también vea y conozca”.

Según sus propias palabras, decidió acercarse a la zona costera tras escuchar que la alerta era solo “preventiva” y que no representaba un riesgo alto. “Bueno, me han dicho que es algo preventivo, no de alto riesgo, ¿no? Bueno, es lo que he escuchado, que no es de alto riesgo, como una previsión, porque no se sabe de cuántos metros van a llegar las olas”, comentó.

Preocupación y también risas en las redes sociales

La actitud de la mujer generó sorpresa y preocupación en la gente aunque también generó risas en redes sociales, en un contexto donde las autoridades han reiterado la importancia de mantener la calma pero también de respetar los protocolos de seguridad ante fenómenos naturales.