Bolivia anticipa restricciones por las elecciones del domingo

Bolivia vivirá este 17 de agosto una jornada electoral marcada por un inusual silencio en sus terminales aéreas y terrestres, ya que solo podrán operar vuelos internacionales en los tres principales aeropuertos del país, mientras que todo el transporte nacional quedará suspendido durante 24 horas, informó el Gobierno de Luis Arce.

La medida, dispuesta por Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) en cumplimiento de una resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE), busca garantizar el normal desarrollo de las elecciones en las que 7,5 millones de ciudadanos votarán para elegir presidente, vicepresidente y legisladores.

Por ello, entre las 00:00 y las 24:00 hora local del domingo, los aeropuertos Jorge Wilstermann (Cochabamba), Viru Viru (Santa Cruz) y El Alto (La Paz) atenderán únicamente vuelos internacionales.

Para estos desplazamientos, se habilitarán seis líneas de transporte público que conectarán las ciudades con las terminales aéreas.

En tanto, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, confirmó que todos los vuelos nacionales y el transporte terrestre quedarán suspendidos, salvo los autorizados por emergencias. En cuanto al transporte terrestre, el funcionario explicó que las terminales cerrarán a las 17:00 hora local del sábado 16 de agosto y reabrirán el lunes 18.

Las restricciones forman parte de las medidas habituales en Bolivia durante las jornadas de votación, que incluyen además la prohibición de venta de alcohol, reuniones y restricciones a la circulación vehicular, con el fin de preservar la seguridad.