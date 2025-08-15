Elecciones: Cerraron las campañas y rige la veda en Bolivia

Los bolivianos iniciaron ayer el período de "silencio electoral" previo a las elecciones generales convocadas para el domingo en las que se elegirá al sucesor del presidente Luis Arce, tras el cierre de las campañas de los partidos habilitados.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó en un comunicado que desde ayer, cuando comienza el periodo de reflexión, están prohibidas las actividades proselitistas y agregó que desde hoy rige una ley seca que se extenderá hasta el mediodía del próximo lunes.

El miércoles en la noche, los líderes de las principales organizaciones que participan en las elecciones culminaron sus campañas.

Además del silencio electoral y la ley seca, el TSE mencionó que también está prohibido portar armas de fuego, armas blancas "o cualquier objeto que represente un peligro para la seguridad ciudadana", restricción que no incluye a las Fuerzas Armadas, ni a la Policía.

Durante el domingo tampoco estarán permitidos los actos públicos, reuniones, ni los espectáculos y también regirá la restricción de circulación de vehículos particulares o de transporte público, salvo los que cuenten con autorización del órgano electoral.