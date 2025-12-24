PUBLICIDAD

24 de Diciembre, Salta, Centro, Argentina
Salta

Sáenz envió un mensaje de Navidad con un llamado a la solidaridad y la esperanza

Miércoles, 24 de diciembre de 2025 13:24
En el marco de las celebraciones de Navidad, el gobernador, Gustavo Sáenz, difundió un mensaje dirigido a la comunidad en el que invitó a realizar una pausa, reflexionar y reforzar los valores de la solidaridad y la esperanza.

El mandatario señaló que este tiempo “invita a reencontrarnos y agradecer”, y llamó a mirar al otro con mayor empatía, especialmente hacia quienes atraviesan momentos difíciles. En su mensaje, destacó la importancia de repasar lo vivido, valorar lo alcanzado de manera colectiva y pensar en los desafíos que aún quedan por delante.

 

 

Sáenz expresó su deseo de que las fiestas sean días de paz, felicidad, unión y alegría para las familias salteñas, y remarcó la necesidad de mantener el acompañamiento y la cercanía social en un contexto complejo.

Finalmente, convocó a seguir trabajando por “la Salta que queremos”, a la que definió como una provincia más justa, equitativa y solidaria, y subrayó que ese camino debe construirse con respeto, diálogo y amor.

 

