Incendios en Salta
El clima en Salta
San Lorenzo
Diego Spagnuolo
Violencia en el Fútbol
Franja de Gaza
Copa Mundial 2026
Causa Vialidad
Internacionales

Venezuela busca reforzar su coordinación cívico-militar ante el despliegue de Estados Unidos en el Caribe

Maduro anunció un proceso nacional de alistamiento de la Milicia Bolivariana en cuarteles, plazas públicas y en las bases populares de defensa integral.
Viernes, 22 de agosto de 2025 20:24
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, encabezó la noche del jueves una reunión con los cuerpos de seguridad y defensa de Venezuela para revisar el plan operativo estatal de defensa integral.

El encuentro se produjo tras el reciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, calificado por Washington como parte de su estrategia antidrogas, pero considerado por Caracas como una amenaza directa.

De esta manera, el jefe de Estado subrayó la importancia de fortalecer la unión cívico-militar-policial para la defensa de la integridad territorial.

Asimismo, anunció un proceso nacional de alistamiento de la Milicia Bolivariana los días 23 y 24 de agosto, que se llevará a cabo en cuarteles, plazas públicas y en las más de 15.700 bases populares de defensa integral que se esparcen a lo largo de todo el territorio nacional.

"He convocado a todos los milicianos, reservistas y al pueblo que desee sumarse al Plan Nacional de Soberanía y Paz, Simón Bolívar. La orden está dada: defender la Patria frente a cualquier circunstancia con máxima unión militar, popular y policial", afirmó Maduro.

El mandatario destacó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) constituye la columna vertebral de la estabilidad nacional, edificada con visión estratégica para preservar la soberanía y la cohesión social.

También insistió en que Venezuela defiende el derecho de América Latina y el Caribe a mantenerse independientes y construir sus propios modelos económicos, políticos, culturales y sociales.

