Más de 400 emprendedores en la Feria Potencia Tartagal

Con el objetivo de fortalecer el ecosistema emprendedor y la economía regional, el gobernador Gustavo Sáenz encabezó la inauguración de la feria Destino Potencia Tartagal, un evento que reúne a más de 400 emprendedores, de 26 municipios de toda la provincia.

La exposición, organizada por el Gobierno de Salta junto a Livingroom y la Municipalidad de Tartagal, se lleva a cabo en el complejo deportivo Martín Miguel de Güemes hasta mañana domingo. El encuentro busca unir a la provincia a través de la pasión, sinergia y el networking emprendedor.

Los asistentes podrán recorrer más de 400 puestos con productos regionales, propuestas innovadoras, una variada oferta gastronómica con sabores locales e internacionales, y disfrutar de espectáculos culturales y actividades para toda la familia.

Tras el corte de cintas que abrió oficialmente la feria, el gobernador Sáenz, junto al ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, agradeció a todos por su compromiso y por el arduo trabajo en esta propuesta.

El Gobernador señaló que Potencia es un proyecto que genera oportunidades y muestra la capacidad productiva de hombres y mujeres que quieren salir adelante: "Esta idea nació con un objetivo claro: darles una oportunidad a los emprendedores. El Estado debe ser el motor que impulse a quienes sueñan y se esfuerzan por salir adelante. Queremos que cumplan sus sueños, y por eso estamos a su lado", resaltó Sáenz.

Asimismo ratificó su compromiso con una visión federal, ya que "como Gobernador quiero que cada pueblo y departamento tenga la oportunidad de crecer".

Dijo que estos eventos "no solo mueven la economía de cada ciudad, sino que también tocan el corazón de la gente, porque detrás de cada puesto hay mucho esfuerzo, talento y, sobre todo, sueños".

Dinamiza la economía local

En tanto, el intendente de Tartagal, Franco Hernández Berni, aseguró que gracias a Potencia "la ocupación hotelera está al 100%, y cada comerciante de la ciudad, desde el que vende panchos hasta el que vende ropa, se beneficia".

"En un momento en que el Gobierno nacional restringe recursos, en Salta por la visión del Gobernador se generarán nuevas oportunidades", señaló el jefe comunal norteño.