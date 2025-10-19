Detenidos monteando de noche 55 kilos de cocaína

Dos narcomochileros fueron detenidos en las últimas horas en la espesura de la selva oranense cuando transitaban por el paraje La Porcelana cargados con cuatro mochilas en las que transportaban un total de 55 kilos de cocaína. Al ser descubiertos, dos de ellos fueron inmediatamente capturados.

En total se detuvo solo a dos jóvenes —cuyas identidades no trascendieron aún—. También se cree que dos personas más podrían haberse escapado durante el operativo, ya que el mismo se produjo en medio de la oscuridad, donde el factor sorpresa fue clave, indicó una fuente consultada ayer.

El operativo antidroga se produjo luego de que los efectivos federales que se hallaban apostados en un cruce de sendas fueran alertados por los movimientos de los ciudadanos en la oscuridad de la noche, es decir, por el ruido que se hace al desplazarse por la vegetación. Los traficantes nocturnos transportaban la droga en cuatro mochilas.

Fuentes oficiales informaron que integrantes del Escuadrón 52 "Tartagal" realizaban tareas de patrullaje nocturno a pie en un sector montuoso conocido como "La Porcelana".

Durante el recorrido, los efectivos percibieron ruidos provenientes de la vegetación que indicaban el desplazamiento de personas, sin lograr visualizarlas debido a la falta de luz natural. Entonces esperaron que los traficantes estuvieran al alcance.

Al encontrarse ante un presunto hecho ilícito y considerando que se trataba de caminos secundarios utilizados habitualmente para evadir controles, los uniformados dieron la voz de alto en nombre de la fuerza, y hubo algunas detonaciones de alerta, informó la fuente.

Dos de los traficantes no pudieron huir. Tras aprehenderlos, les hallaron un total de cuatro mochilas. Los funcionarios abrieron las mismas y extrajeron de su interior 53 paquetes rectangulares con características similares a las utilizadas para el traslado de estupefacientes. Luego llegaron refuerzos a la zona.

Personal de Criminalística y Estudios Forenses de la fuerza federal efectuó el pesaje y las pruebas de campo Narcotest, que arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína, totalizando 55 kilos 200 gramos.

Con intervención del magistrado interviniente, se llevó a cabo la detención de los ciudadanos y la incautación de la droga.