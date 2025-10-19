PUBLICIDAD

Policiales

Una joven de 19 años intentó matar a su mamá

Violó la cautelar que le impedía acercarse a la mujer. 
Domingo, 19 de octubre de 2025 01:29
La joven fue detenida. Foto: gentileza El Día
Una joven de 19 años intentó matar a su mamá con un cuchillo mientras dormía. Después, escapó corriendo. El violento episodio ocurrió ayer en Ensenada. El recorrido de la agresora quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Todo pasó alrededor de las 6:40 en la casa de la víctima ubicada sobre Almirante Brown y 116 bis. La joven violó una orden perimetral vigente que le impedía acercarse a su mamá y la apuñaló mientras descansaba.

De acuerdo con el portal platense El Día, personal del Comando de Patrullas fue alertado por un llamado al 911 sobre una tentativa de homicidio. Cuando llegó, encontró a Romina, de 42 años, herida.

La víctima relató que había sido sorprendida por su propia hija, llamada Ludmila, que entró a su habitación con un cuchillo y la apuñaló. También contó que la joven tenía una orden de restricción perimetral dispuesta por un juzgado.

Las autoridades pidieron inmediata intervención del Same. El personal médico llegó al lugar y atendió a la mujer que presentaba una herida cortopunzante en el hombro derecho. Después de practicarle los primeros auxilios en el lugar, la trasladaron al hospital Cestino.

Mientras tanto, los agentes montaron un operativo cerrojo y gracias el análisis del sistema de cámaras del Centro de Monitoreo Municipal, pudieron dar con el paradero de la acusada.

 

