Bolivia: Camacho quedó en libertad

El líder opositor y gobernador suspendido de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, salió ayer de la prisión de Chonchocoro, en La Paz, después de que la Justicia de Bolivia le retirara la medida de prisión preventiva en cuatro casos en los que se le investiga y ahora podrá defenderse en libertad.

Esta semana diferentes tribunales levantaron las medidas cautelares a Camacho en los casos: "golpe de Estado I", en donde se le acusa por su rol en los eventos de la crisis política de 2019; "decretazo", por un decreto que firmó como gobernador de Santa Cruz; la investigación "carro bombero" por la compra irregular de un vehículo, y otro proceso por liderar 36 días una huelga en 2022.

El viernes pasado, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó que se revisen las medidas cautelares aplicadas a la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020), el exlíder ciudadano de la región de Potosí Marco Pumari y a Camacho, quien se prevé que regrese a Santa Cruz inmediatamente.

"Este sacrificio fue un compromiso que hice con mi pueblo, jamás huir, jamás venderme al Movimiento al Socialismo (MAS), jamás arrodillarme y jamás humillarme", fueron algunas de las primeras palabras de Camacho al salir del penal.

Y agregó que no tomará "represalias" contra los que considera lo "negociaron" con el oficialismo.

Consultado sobre qué le diría al expresidente Evo Morales, señaló que "pronto" el exmandatario "va a estar ingresando a Chonchocoro".