15°
30 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Auto con pedido de secuestro

Recuperan auto con pedido de secuestro en Cafayate: ¿cómo llegó a Salta?

En un operativo de rutina, la Policía Vial de Salta logró recuperar un automóvil con pedido de secuestro de Chubut. El hallazgo ocurrió en la ruta nacional 68, a la altura de La Alameda, donde el vehículo estaba abandonado. La Fiscalía Penal local investiga el caso.
Sabado, 30 de agosto de 2025 08:00
El auto hallado por la Policía Vial de Salta abandonado sobre la Ruta Nacional 68, Tiene pedido de secuestro desde Chubut. Fue utilizado para un ilícito.
Un vehículo abandonado llamó la atención de la Policía Vial de Salta. Estaba estacionado en la Ruta Nacional 68, a la altura de La Alameda, en Cafayate. Tras verificar sus documentos, los oficiales descubrieron que tenía un pedido de secuestro en la provincia de Chubut.

El automóvil, dejado en la banquina sin ninguna persona en su interior, pero con las llaves puestas y abierto, parecía ser un simple desecho de la ruta. Sin embargo, pronto se supo que traía consigo una historia más oscura. Según la información obtenida, el vehículo estaba vinculado a un delito ocurrido en el sur del país.

La Fiscalía Penal de la zona intervino de inmediato y comenzó a investigar cómo el vehículo, que había sido robado y estaba relacionado con un delito en Chubut, terminó en el norte de Argentina. La hipótesis principal de los investigadores apunta a que los delincuentes habrían tomado la Ruta Nacional 40, un trayecto menos custodiado que otras rutas nacionales más transitadas, para evadir los controles. En los próximos días, se esperan avances en la investigación que podrían arrojar más detalles sobre el origen del automóvil y su relación con otras situaciones delictivas.  

Temas de la nota

