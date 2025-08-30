Airbag debutó en Salta con un Delmi repleto y una fiesta sin incidentes

El 28 de agosto, el estadio Delmi de la capital salteña se convirtió en el escenario de una noche histórica: Airbag ofreció su primer recital en la provincia y convocó a una multitud que disfrutó de un espectáculo cargado de energía y emoción.

Desde temprano, los alrededores del estadio se llenaron de fanáticos que viajaron desde distintos puntos del NOA para ser parte de la fiesta. La organización dentro y fuera del predio permitió que el recital se desarrollara sin incidentes, algo que fue destacado tanto por el público como por las autoridades.

La banda integrada por los hermanos Patricio, Guido y Gastón Sardelli, junto a José Luis Berrone en teclados y Sebastián Roascio Goldar en batería, desplegó un repertorio que combinó sus clásicos más coreados con las nuevas canciones de su reciente disco El club de la pelea.

El debut de Airbag en Salta se da en el marco de una carrera en constante ascenso. Fundada en 1999 en Don Torcuato, Buenos Aires, la agrupación comenzó bajo el nombre de Los Nietos de Chuck, interpretando covers hasta lograr su identidad propia y la firma de su primer contrato discográfico. Hoy son una de las bandas más convocantes del rock argentino, con estadios agotados en Buenos Aires y giras internacionales.

En el escenario, y con todo la onda de los fanáticos que los esperaron, haciendo acampe desde el día anterior, algunos de los temas más sonados fueros:

Los álbumes