La municipalidad le negó a Serrudo el asueto para este viernes por el Día de la Madre

A pocos días de que el intendente Emiliano Durand firmara el decreto que dispuso su jubilación, el dirigente de la Unión de Trabajadores Municipales (UTM), Pedro Serrudo, volvió a ser noticia. Esta vez, por un insólito pedido: un asueto general para todas las madres de la planta municipal.

En una nota dirigida al Ejecutivo, Serrudo solicitó que el próximo viernes 17 de octubre, a partir de las 10:00, las empleadas madres de la comuna queden liberadas de sus tareas para participar de la celebración sindical del Día de la Madre. El documento explica que la actividad central será una misa en la Catedral Basílica a las 11:30.

“La Unión de Trabajadores Municipales de Salta se dirige a Ud. a sólo efecto de solicitar tenga a bien otorgar asueto administrativo para las mujeres empleadas de la comuna (…) en virtud de la celebración del Día de la Madre”, señala la nota con el sello del gremio.

Desde el Ejecutivo municipal, la respuesta fue diplomática pero firme: “En claro valor y entendimiento del imprescindible trabajo de las madres municipales, no podemos dejar de tener en cuenta que la ausencia de un significativo número de agentes implicará una afectación de los servicios habituales que se prestan en favor de los contribuyentes”, expresa la respuesta oficial.

El pedido sorprendió incluso dentro del propio ámbito sindical, ya que se produce en medio del proceso de transición en la conducción de la UTM y tras la decisión del Ejecutivo de poner fin a la extensa relación laboral de Serrudo con la Municipalidad.