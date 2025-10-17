Las pericias de la Fiscalía no hallaron proyectil ni orificio de salida en la camioneta de Urtubey

Las pericias realizadas por la Fiscalía no encontraron una bala en la camioneta en la que viajaba Juan Manuel Urtubey ni tampoco un orificio por donde pudiera haber salido un proyectil.

El episodio tuvo lugar ayer alrededor de las 9 de la mañana, cuando la camioneta en la que se desplazaba el exgobernador transitaba por la ruta provincial 5, en dirección desde la localidad de Orán hacia General Pizarro, en el departamento Anta. Según el testimonio del chofer, en un momento escucharon un fuerte golpe y observaron que el vidrio trasero del lado izquierdo se había hecho trizas, lo que inicialmente fue interpretado como un posible impacto de bala.

La denuncia penal fue radicada horas más tarde en la Comisaría N° 101 de San Lorenzo por Carlos María García Bes, chofer y secretario de Urtubey, quien conducía la Toyota Hilux color gris perteneciente a Frigorífico del NOA S.A., empresa cuyo titular es el propio exmandatario provincial.

El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, brindó detalles sobre el avance de la investigación por el presunto ataque al vehículo. “El análisis preliminar no nos indicó que se haya secuestrado un proyectil dentro del habitáculo ni que se registre orificio de salida”, señaló.

Ramos Ossorio explicó que se trabaja para establecer “las circunstancias que tienen que ver con la naturaleza del hecho”, es decir, si se trató efectivamente de un ataque y, en tal caso, con qué elemento se habría producido.

Según indicó, el vehículo fue sometido a pericias y levantamiento de indicios con la intervención del Gabinete de Criminalística del CIF y del Gabinete de Balística, cuyos profesionales también se constituyeron en el domicilio del candidato para realizar las tareas correspondientes.

El fiscal remarcó que aún se esperan los resultados definitivos de las pericias balísticas. “No descartamos ninguna alternativa hasta tener certeza del tipo de incidente que estamos investigando”, aclaró.

También explicó que “dependiendo del calibre y de la envergadura, una bala deja una impronta específica, distinta a la de una piedra u otro objeto contundente”. Por ese motivo, el análisis pericial es clave para determinar si el impacto fue causado por un proyectil.

Ramos Ossorio subrayó que la causa se investiga “con la forma en que fue denunciada”, es decir, como un presunto ataque con arma de fuego, pero insistió en que se trabaja sobre todas las hipótesis hasta contar con conclusiones firmes.





