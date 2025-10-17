VIDEO. Villa Primavera: dos menores fueron atropelladas y el conductor se dio a la fuga

Un nuevo hecho vial generó indignación en Salta. Dos adolescentes fueron atropelladas por un automóvil cuando caminaban por calle Patricio Fleming, casi esquina Carlos del Castillo, en Villa Primavera. El conductor, que manejaba un Chevrolet Corsa blanco, se detuvo brevemente tras el impacto y luego se retiró del lugar sin dar aviso a la Policía ni a los padres de las víctimas.

El hecho ocurrió el jueves 16 de octubre, alrededor de las 22.30, frente al Centro Vecinal de Villa Primavera, cuando las jóvenes, de 16 y 14 años, regresaban de entrenar boxeo. Una cámara de seguridad de un negocio de la zona captó el momento exacto del accidente: se observa cómo el vehículo embiste a las menores, que caen al suelo y segundos después logran incorporarse. El conductor se detiene, intercambia algunas palabras con ellas y se marcha. El auto no iba a gran velocidad por lo que el siniestro no pasó a mayores.

Ambas adolescentes caminaban por la calle, familiares señalan que esto se debe a que la lluvia había inundado la vereda con agua y ese pequeño tramo debieron hacerlo por la calzada. El padre de la joven de 14 años señaló que su hija se encuentra adolorida y sobre todo asustada, contó que la menor padece un retraso mental leve y sufría de problemas para socializar "nos aconsejaron mandarla a una actividad y ella eligió boxeo, la ayudó mucho a salir de casa. Pero ahora esto generó un retroceso por el susto".

El hombre afirmó que la denuncia formal ya estaba realizada y que debía llevar a su hija a ser revisada por un médico legal que corrobore su estado de salud actual. Aparentemente ya habría dado con la identidad del conductor, aunque dijo que "la Justicia debe dar con su paradero".

Indignación y pedido de ayuda

Los padres de las chicas difundieron un mensaje en redes sociales para pedir colaboración ciudadana que permita identificar al automovilista.

“Apelo a su solidaridad para dar con el paradero de esta persona que atropelló a mi hija y a su amiga. El auto aparentemente es un Corsa blanco. Después del impacto no fue capaz de llamarnos ni a la Policía. Al ver que las niñas se pararon, se dio a la fuga. Esto pasó el jueves a las 22.30 en Villa Primavera, frente al Centro Vecinal. Hoy nos tocó a nosotros, mañana puede ser otro niño”, señala la publicación viralizada en Facebook.

Si bien las menores no sufrieron heridas de gravedad, los familiares insisten en que el conductor debió haber solicitado asistencia médica o policial. El video, que circula ampliamente en redes sociales, generó fuerte repudio entre los vecinos y usuarios que reclaman mayor responsabilidad al volante y presencia de controles en la zona.