Caso Cordeyro: una soga, elementos calcinados y un celular derretido

El Ministerio Público Fiscal dio a conocer más detalles de la investigación de la muerte de Vicente Cordeyro. El excomisario fue encontrado sin vida el sábado en el cerro Elefante, en San Lorenzo, tras dos días de búsqueda.

Como lo había adelantado El Tribuno, en el lugar del hallazgo se encontró una soga. Según informó la Unidad Fiscal especializada, durante los trabajos de levantamiento de indicios se incautaron varios objetos que podrían aportar información clave para esclarecer las circunstancias del hecho. Mencionaron una botella, una etiqueta correspondiente a una bebida alcohólica de venta libre, un encendedor y un teléfono celular parcialmente derretido por acción del fuego.

Además, se detectaron elementos amorfos y calcinados —presumiblemente cierres, remaches y correas— que serán analizados para determinar si pertenecen a la mochila que Cordeyro llevaba consigo cuando fue visto por última vez en las imágenes de búsqueda. Todos los elementos fueron asegurados y quedarán sujetos a pericias, cotejos y eventuales pericias.

Caber recordar que el informe preliminar de autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento, mientras que las quemaduras superficiales detectadas —compatibles con contacto con fuego— no habrían sido determinantes. Las tareas de investigación siguen en curso con la participación del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y de especialistas del Ministerio de Seguridad de la Nación, que trabajan en el análisis de los nuevos elementos encontrados en la zona.

El lugar

En paralelo, especialistas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), personal de Criminalística del Ministerio de Seguridad de la Nación y un can entrenado en detección de hidrocarburos trabajan en el lugar para realizar un abordaje integral y determinar la presencia de sustancias inflamables o rastros de combustión.

De acuerdo con el informe preliminar de autopsia, las prendas del excomisario habrían tomado contacto con un incendio ocurrido en el cerro, pero las quemaduras superficiales no tendrían incidencia en la causa de muerte.

El mismo día que desapareció Cordeyro, el jueves pasado, se informó sobre un incendio de pastizales en el cerro Elefante.

Todavía no entregarán el cuerpo

La Fiscalía informó también que el cuerpo de Vicente Cordeyro permanece en el Servicio de Tanatología Forense del CIF, con la conformidad de su familia, hasta que concluyan todas las pericias.

Desde el inicio del operativo, el acceso al cerro Elefante se mantiene restringido para preservar la escena y garantizar la cadena de custodia. "El lugar no tuvo ningún tipo de intervención externa desde el jueves pasado", detallaron los fiscales.

Vicente Cordeyro tenía 64 años.

De acuerdo con la información relevada por el sistema de videovigilancia, Cordeyro fue visto por última vez al llegar a San Lorenzo, donde su vehículo quedó abandonado en la intersección de las calles Mitre y Güemes.

Según el análisis de las imágenes, el excomisario inició su trayecto en la capital salteña. Primero dejó a una de sus hijas en la esquina de Belgrano y Mitre, y luego continuó su camino hacia el oeste. Posteriormente, las cámaras lo captaron en la zona del Quirquincho y, más adelante, circulando por el camino a Lesser. Desde allí tomó la ruta 28, hasta llegar a San Lorenzo.

El vehículo fue hallado cerrado y sin signos de violencia. Personal policial trabajó en el lugar realizando pericias y levantando posibles rastros que puedan aportar información a la investigación.

Además de las cámaras privadas que lo tomaron rumbo a la parte alta de San Lorenzo, también una mujer aseguró haberlo visto. Esos indicios fueron claves para el hallazgo del cuerpo el sábado pasado, además del impacto de la antena telefónica.

Marcha

Algunos amigos y expolicías anunciaron que realizarán esta noche a las 20 en la plaza 9 de Julio una marcha para aclarar las causas de muerte de Cordeyro.