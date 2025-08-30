Israel recuperó los cadáveres de otros dos rehenes en Gaza

Las autoridades israelíes recuperaron en la Franja de Gaza los cadáveres de dos rehenes secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023, anunció ayer el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Uno de los cuerpos recuperados es el de Ilan Weiss, de 56 años, quien murió durante el ataque al kibutz Beeri, detalló el mandatario en un comunicado, mientras que la identidad del otro cadáver aún no ha sido revelada. "La campaña para devolver a los secuestrados continúa. No descansaremos ni guardaremos silencio hasta que devolvamos a casa a todos los secuestrados, los vivos y los muertos", dijo Netanyahu.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que representa a la mayoría de los familiares de los secuestrados el 7 de octubre, dijo que Weiss era un "dedicado hombre de familia". Sobrevivieron al ataque su mujer, Shiri, y sus tres hijas. Tanto Shiri como una de las hijas fueron secuestradas el 7 de octubre y devueltas a Israel durante la tregua de noviembre de 2024. Todavía quedan en Gaza 48 rehenes de los 251 secuestrados, de los que Israel estima que al menos 20 siguen con vida.

Paralelamente, el Ejército israelí afirmó ayer que puso fin a las pausas militares anunciadas a finales de julio en la zona más cercana a la costa de la ciudad de Gaza, una urbe que ahora considera enteramente "zona de combate peligrosa", en medio de los preparativos israelíes para ocupar esta ciudad de un millón de habitantes.

En un comunicado, el Ejército dice que toma esta decisión "de acuerdo con la evaluación de la situación y las directivas del escalón político" y que a partir de este viernes "la pausa táctica local en la actividad militar no se aplicará a la zona de la ciudad de Gaza, que constituye una zona de combate peligrosa".

Las autoridades del enclave palestino informaron que ascendió a más de 63 mil el número de gazatiés muertos tras la ofensiva desatada por Israel desde el 7 de octubre.

EEUU veta a los palestinos

Estados Unidos anunció ayer que denegará las visas a los miembros de la Autoridad Palestina para asistir a la Asamblea General de la ONU del próximo mes, donde Francia lidera la iniciativa para reconocer un Estado palestino.

Esta medida pone en línea aún más a la administración del presidente Donald Trump con el gobierno de Israel, que rechaza rotundamente un Estado palestino y ha intentado equiparar a la Autoridad Palestina, con sede en Cisjordania, con el movimiento islamista Hamas que controla Gaza.

"El secretario de Estado, Marco Rubio, está rechazando y revocando visas a miembros de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y la Autoridad Palestina (AP) antes de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas", informó el Departamento de Estado.

La Presidencia palestina, en manos de Mahmud Abbas, pidió a Estados Unidos "reconsiderar" su decisión.Y el secretario general de la ONU, António Guterres, abogó por la presencia del mandatario.