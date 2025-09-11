Netanyahu ratificó que “nunca habrá un Estado palestino"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó hoy que "nunca habrá un Estado palestino", al ratificar un acuerdo para acelerar la construcción en la disputada área E1 de Cisjordania ocupada, un proyecto que, de acuerdo con la comunidad internacional, destrozará las posibilidades de un Estado palestino.

Esta zona, un corredor al este de Jerusalén entre la ciudad y el asentamiento de Ma'ale Adumim, es considerada especialmente delicada porque construir en el lugar separaría Jerusalén Oriental del norte de Cisjordania, lo cual socavaría la contigüidad de un futuro Estado palestino.

Propuesto por primera vez en los noventa, el plan E1 ha estado congelado durante mucho tiempo debido a la oposición dentro y fuera de Israel. Netanyahu lo impulsó en el 2012 y lo revivió antes de la elección de 2020.

"Este lugar es nuestro"

El acuerdo fue firmado hoy jueves durante la visita de Netanyahu a Ma'ale Adumim, el mayor asentamiento israelí de Cisjordania. "Nunca habrá un Estado palestino. Este lugar es nuestro", dijo durante la ceremonia.

El acuerdo, firmado por el Gobierno de Netanyahu y la municipalidad de Ma'ale Adumim, tiene como objetivo acelerar el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales en el asentamiento y en la adyacente área E1.

El proyecto incluye un compromiso del Gobierno de cerca de 3.000 millones de séqueles (cerca de 900 millones de dólares) para infraestructura con el fin de apoyar alrededor de 7.600 unidades habitacionales, cerca de 3.400 de ellas en E1, informó el Ministerio de Construcción y Vivienda.

64 mil muertos

Los ataques aéreos y disparos israelíes han dejado más de 64.000 muertos en Gaza, según informes de las autoridades de salud locales, gran parte del enclave ha quedado en ruinas y se ha generado una hambruna.

Más de 720.000 colonos judíos viven actualmente en Cisjordania y Jerusalén Oriental, capturados por Israel durante la Guerra de Medio Oriente de 1967, junto con 3.3 millones de palestinos.

Los asentamientos son considerados ilegales de conformidad con el derecho internacional, incluyendo un fallo de julio de 2024 de la Corte Internacional de Justicia que declaró ilegal la ocupación de Israel. Esto es considerado por los palestinos y gran parte de la comunidad internacional como un importante obstáculo para la paz.

“Lo que hizo ha destruido cualquier esperanza para esos rehenes”

El primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, consideró que con el reciente ataque a Doha, su par de Israel, Benjamin Netanyahu, “destruyó cualquier esperanza” para los rehenes en poder de Hamás, informó un medio internacional.

“Creo que lo que hizo Netanyahu simplemente ha destruido cualquier esperanza para esos rehenes”, declaró, en entrevista exclusiva con CNN.

También criticó duramente a Netanyahu: “Debe ser llevado ante la justicia. Es a él a quien se busca en la Corte Penal Internacional”.

“Está violando todas las leyes, ha violado todas las leyes internacionales”, acusó el primer ministro qatarí, sumándose así a la condena expresada por varios países del mundo.