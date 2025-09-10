Israel atacó a miembros de Hamas en la capital qatarí

Israel atacó ayer por primera vez Qatar, gran aliado de Estados Unidos, con el objetivo de matar a los miembros de la delegación negociadora del grupo palestino Hamas mientras estaban en una reunión discutiendo la última propuesta estadounidense para la tregua en Gaza. La acción fue repudiada por un amplio abanico de países, entre ellos EEUU, Francia, Gran Bretaña y España,. También se sumaron a la condena la ONU, el papa León XVI y los países árabes.

Varias explosiones se escucharon durante la tarde en la capital del país del golfo y se elevó una columna de humo sobre la ciudad. Poco después, el Gobierno catarí confirmó que Israel había atacado una reunión de "varios miembros del buró político" de Hamas en un edificio residencial.

Qatar, uno de los mediadores junto a Egipto y EEUU para las negociaciones de la tregua en Gaza, acoge al buró político de Hamas y ha sido lugar de conversaciones para alcanzar un alto el fuego con la delegación israelí. Además, esta acción contra Qatar se produce después de que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmara que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para un alto el fuego en Gaza, bajo las condiciones de que se libere a todos los rehenes en la Franja y que Hamas deponga las armas.

Qatar condenó "enérgicamente" esta acción de Israel, que tildó de "ataque criminal" y "una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales", al tiempo que dijo que están "llevando a cabo investigaciones al más alto nivel y se anunciarán más detalles tan pronto como estén disponibles".

Mientras, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, justificó el ataque que causó seis muertos.

Hamas dijo en un comunicado que cinco de sus miembros murieron en el ataque, aunque ninguno de ellos formaba parte de su delegación negociadora.También murió un miembro de las fuerzas de seguridad cataríes.

"Confirmamos el fracaso del enemigo en asesinar a nuestros hermanos de la delegación negociadora", dijo Hamas.