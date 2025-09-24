Estados Unidos pide que vuelvan las retenciones a los granos

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Una frase del comunicado del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, repercutió en forma negativa en el sector agropecuario ya que sugiere que debe reimplantarse las retenciones

“Estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que conviertan divisas”, indicó Bessent en el extenso comunicado de esta mañana.

Pese a las diferentes consultas, aún no hubo aclaración de parte del gobierno argentino.

La frase permite inferir que Estados Unidos quieren que vuelvan las retenciones, lo cual provoca un doble efecto: le permite al gobierno argentino recuperar recaudación y protege a los agricultores americanos.

Las asociaciones rurales argentinas tampoco se han pronunciado al momento.