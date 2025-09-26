El exdirector del FBI James Comey fue acusado por la divulgación de información confidencial

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El exdirector del FBI, James Comey, fue imputado por la divulgación de información confidencial, solo días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, instara a tomar medidas relevantes en su contra.

Comey fue acusado de hacer una declaración falsa y obstruir un procedimiento del Congreso por un gran jurado federal.

Al conocer la imputación, Trump describió a Comey en una publicación en redes sociales como “uno de los peores seres humanos que este país ha conocido”.

El 20 de septiembre, en otra publicación, presionó a la fiscal general, Pamela Bondi, para que acelerara la investigación sobre Comey, uno de los críticos más destacados del presidente.

“Nadie está por encima de la ley”, declaró Bondi, y agregó que la imputación refleja el compromiso del Departamento de Justicia de responsabilizar a quienes abusan de posiciones de poder por engañar al pueblo estadounidense.

Los cargos contra Comey se derivan de su testimonio ante el Comité Judicial del Senado en septiembre de 2020, según un informe de la agencia de noticias Xinhua.

En ese momento, insistió en que nunca había autorizado filtraciones a los medios de comunicación sobre la investigación de Rusia ni sobre una investigación independiente sobre la entonces candidata presidencial demócrata Hillary Clinton.

Sin embargo, según un informe del Departamento de Justicia de 2018, el adjunto de Comey, Andrew McCabe, declaró que Comey le había permitido revelar información a la prensa.

Sin embargo, dicho informe también reveló que McCabe hizo múltiples declaraciones falsas o engañosas. Comey negó los cargos en su contra en un video publicado en Instagram.

“Mi familia y yo sabemos desde hace años que enfrentarse a Donald Trump tiene un costo, pero no podríamos imaginarnos viviendo de otra manera”, declaró Comey.

Y continuó: “Estoy destrozado por el Departamento de Justicia, pero tengo una gran confianza en el sistema judicial federal”.

Según The Washington Post, la Casa Blanca recientemente destituyó al anterior fiscal principal a cargo del caso y lo reemplazó por Bondi, una de las antiguas abogadas personales de Trump.

Comey se desempeñó como director del FBI de 2013 a 2017. Fue nombrado por el expresidente Barack Obama y destituido a principios del primer mandato presidencial de Trump.

Desde que el FBI, bajo su liderazgo, inició una investigación sobre la presunta interferencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 y sus posibles vínculos con la campaña de Trump, Comey fue una espina en los ojos de Trump.

En 2018, tras su destitución, Comey publicó el libro “Una lealtad superior: Verdad, mentiras y liderazgo”, en el que criticó a Trump por ser “moralmente incapaz de ser presidente”.