Muere un maquinista y hay al menos 40 heridos tras un choque frontal de trenes cerca de Machu Picchu

Un maquinista perdió la vida y alrededor de 40 personas resultaron heridas como consecuencia de una colisión frontal entre dos trenes ocurrida cerca de Machu Picchu, el principal destino turístico de Perú. El accidente se produjo el martes a las 13.20 hora local, en una vía férrea de circulación única.

Según informó el gobierno local, los trenes circulaban en sentidos opuestos cuando se produjo el impacto. Por el momento, las autoridades no han precisado las causas que originaron el choque.

La emergencia motivó un amplio despliegue de asistencia sanitaria. Decenas de ambulancias se trasladaron hasta el lugar y los heridos fueron derivados a distintos centros médicos de la ciudad de Cusco.

De acuerdo con un primer reporte del Ministerio de Salud de Perú, los equipos médicos atendieron a 36 personas, la mayoría con traumatismos múltiples y contusiones. Nueve pacientes recibieron el alta médica, mientras que otros 25 continuaban internados bajo observación.

Uno de los pasajeros, el turista neerlandés Niels Honkoop, de 33 años, relató que había cambiado de asiento durante el viaje, pasando de la parte central del tren hacia el fondo, poco antes del impacto. Según contó, la zona delantera fue la más afectada por la colisión.

“Vi al personal corriendo, gente llorando y tirada en el suelo. Fue un caos”, describió. También señaló que observó a varias personas con heridas de gravedad una vez que descendieron del tren.

Honkoop agregó que una mesa cercana a su asiento se partió en dos, que el vagón quedó cubierto de vidrios rotos y que algunos pasajeros quedaron atrapados entre los asientos. Indicó que intentó colaborar retirando equipaje y repartiendo analgésicos que llevaba consigo.

Tras el siniestro, el presidente de Perú, José Jeri, junto a integrantes del Gabinete Ministerial y ministros de distintas áreas, se trasladó a Cusco para supervisar el operativo de asistencia y seguimiento de los heridos.

El accidente ocurrió en la vía férrea que conecta la estación de Ollantaytambo con Aguas Calientes, la localidad más cercana a Machu Picchu. Ese trayecto suele demandar alrededor de 90 minutos y es utilizado diariamente por miles de turistas.

Los trenes involucrados pertenecían a las empresas PeruRail e Inca Rail. Desde PeruRail expresaron su pesar por lo ocurrido y aseguraron que su personal brindó asistencia inmediata al maquinista, al conductor y a los pasajeros afectados.

El episodio se registra en un contexto de tensiones entre las empresas de transporte que operan el acceso a Machu Picchu y comunidades locales, que cuestionan el sistema de concesiones y los elevados costos del traslado al sitio arqueológico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Construida en el siglo XV en los Andes peruanos, Machu Picchu es una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno y recibe visitantes de todo el mundo, tanto a través del tren y autobús como mediante el Camino Inca. Desde 2011, rige un límite diario de visitantes para preservar el lugar, aunque continúan los debates sobre el impacto del turismo masivo.