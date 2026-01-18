Gaza: rechazo israelí a la Junta de Paz formada por Trump

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró ayer en un comunicado que el anuncio (de la Administración Trump) de la composición de la Junta Ejecutiva para Gaza no se coordinó con Israel. "El anuncio de la composición de la Junta Ejecutiva de Gaza, subordinado a la Conferencia de Paz, no se coordinó con Israel y contradice su política", recoge el texto.

A raíz de ello, Netanyahu ordenó a su ministro de Exteriores, Gideon Saar, contactar con el secretario de Estado norteamericanos, Marco Rubio, para abordar la situación. El comunicado, con un tono crítico hacia la Administración estadounidense poco habitual, no ahonda en los desacuerdos del Gobierno israelí con la lista anunciada por el presidente de EEUU, Donald Trump.

Según el comunicado difundido por la Casa Blanca, la Junta sumará más miembros en los próximos días. Entre ellos están el exprimer ministro británico Tony Blair; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff; Jared Kushner, yerno del presidente, Donald Trump; Marc Rowan, director de Apollo Global Management yAjay Banga, presidente del Banco Mundial.

"La Junta contribuirá a respaldar una gobernanza eficaz y la prestación de los mejores servicios que promuevan la paz, la estabilidad y la prosperidad para el pueblo de Gaza", recoge el comunicado de la Casa Blanca.

Según el diario israelí Haaretz, Trump ha invitado a 60 países a formar parte de la Junta de Paz (el órgano del que depende la Junta Ejecutiva de Gaza), entre los que no se encuentra Israel.

Piden retomar la ofensiva

Los ministros ultranacionalistas israelíes Itamar Ben Gvir (Seguridad Nacional) y Bezalel Smotrich (Finanzas) llamaron al primer ministro, Benjamín Netanyahu, a retomar la ofensiva en Gaza después de que este criticara el anuncio de la composición de la Junta Ejecutiva. "La Franja de Gaza no necesita ningún 'comité de gestión' que supervise su 'reconstrucción', necesita ser depurada de terroristas de Hamas, quienes deben ser destruidos, además de fomentar la inmigración voluntaria masiva, de acuerdo con el plan original del presidente Trump", escribió Ben Gvir.

"Pido al primer ministro que ordene a las Fuerzas de Defensa de Israel que se preparen para volver a la guerra con una fuerza tremenda enGaza, a fin de lograr el objetivo principal de la guerra: la destrucción de Hamas", continúa.

Smotrich, por su parte, cargó contra Netanyahu: "El pecado original es la falta de voluntad del primer ministro de asumir la responsabilidad de Gaza, establecer allí un gobierno militar, alentar la inmigración y el asentamiento y, de esta manera, garantizar la seguridad de Israel durante muchos años".

El titular de Finanzas, antiárabe y que vive en violación del derecho internacional como colono en Cisjordania, afirmó que la negativa de Netanyahu a seguir esas pautas ha dado lugar a "la necesidad de crear estructuras extrañas para gestionar la vida civil en Gaza".

Milei, invitado a sumarse

El presidente Javier Milei, anunció ayer la invitación de su par de EEUU, Donald Trump, para integrar la Junta Ejecutiva por la Paz para Gaza, gesto que le ha agradecido públicamente.

A través de su cuenta de X, Milei dijo: "Es un honor para mí haber recibido la invitación para que la Argentina integre, como miembro fundador, el Board of Peace, una organización creada por el presidente Trump para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza".

El líder ultraderechista, de gran afinidad con Trump y el premier israelí, Benjamin Netanyahu, agregó: "Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad. Es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad".