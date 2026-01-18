Escándalo en Brasil: una argentina quedó retenida en Río por insultos racistas y deberá usar tobillera electrónica

Una ciudadana argentina fue retenida en Río de Janeiro luego de protagonizar un grave episodio de discriminación racial en un bar del barrio de Ipanema, en la zona sur de la ciudad. Por orden judicial, le confiscaron el pasaporte y deberá utilizar una tobillera electrónica mientras avanza la investigación en su contra.

El hecho ocurrió el pasado 14 de enero y tuvo como protagonista a Agostina Páez, de 29 años, quien fue denunciada por un empleado del establecimiento tras una discusión vinculada al pago de la cuenta. Según informó el medio brasileño G1, el conflicto se intensificó cuando el trabajador fue a revisar las cámaras de seguridad del local y observó cómo la joven se retiraba del lugar realizando gestos ofensivos.

De acuerdo con la denuncia, Páez imitó a un mono, emitió sonidos del animal y pronunció la palabra “mono”, expresión utilizada de manera peyorativa y discriminatoria contra personas negras. La víctima también declaró ante la policía que la mujer lo señaló con el dedo y lo insultó llamándolo “negro” de forma despectiva.

Tras el episodio, la joven fue trasladada a la 11ª Comisaría de Rocinha, donde se inició una investigación por injuria racial. Por pedido de esa dependencia policial, un tribunal ordenó el secuestro de su pasaporte y dispuso que sea enviada al sistema penitenciario para la colocación de una tobillera electrónica, como medida de control mientras continúa el proceso judicial.

En Brasil, la injuria racial fue equiparada al delito de racismo, una figura penal que prevé penas de entre 2 y 5 años de prisión y que no contempla la posibilidad de excarcelación mediante fianza.

Quién es Agostina Páez

Medios locales de Santiago del Estero identificaron a la mujer involucrada como Agostina Páez, una abogada e influencer santiagueña de 29 años. Además, señalaron que es hija de Mariano Páez, un empresario que ha estado involucrado en causas vinculadas a violencia de género, según consignó el diario digital Info del Estero.

El caso generó una fuerte repercusión tanto en Brasil como en Argentina y vuelve a poner en foco la estricta legislación brasileña frente a hechos de discriminación y racismo.