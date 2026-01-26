España: Sánchez declarará por la crisis ferroviaria

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes que informará el próximo 11 de febrero, ante el pleno del Congreso de los Diputados, sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y de Gelida (Barcelona), que provocaron 45 fallecidos, según fuentes de Moncloa.

Será en la primera sesión plenaria convocada por la Cámara Baja en el período ordinario de sesiones que se reanuda en febrero, después de haber descartado que el presidente acudiera este mismo jueves al Senado, como pretendía el Partido Popular, reportó Telecinco.

En cambio, el ministro de Transportes, Óscar Puente, comparecerá el jueves ante el Senado para dar explicaciones de la situación ferroviaria sobre los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), así como las incidencias en el servicio de Rodalies, en Cataluña.

La reapertura de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía podría demorarse más allá del próximo lunes, 2 de febrero. Lo adelantó el propio Puente, que ha explicado que Adif está pendiente de los permisos del juzgado para comenzar las tareas de reconstrucción de las vías afectadas por el accidente ferroviario del tren Iryo y el Alvia, en el que han muerto 45 personas.

En tanto, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible cesó al director operativo de Rodalies, Josep Enric García, y al director general de explotación y mantenimiento de Adif, tras las interrupciones de este servicio en Cataluña. Lo anunció el secretario de Estado, José Antonio Santano, quien ha pedido a los presidentes de Renfe y Adif, que se asuman las correspondientes responsabilidades.