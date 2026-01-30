Filipinas: ascienden a 29 los muertos por un naufragio

El número de muertos a causa del hundimiento de un ferry en el sur de Filipinas aumentó a 29, después de que ayer se encontraron otros 11 cuerpos sin vida, informaron medios locales.

El hallazgo se produjo mientras numerosos residentes locales se han sumado a la búsqueda de los pasajeros desaparecidos del M/V Trisha Kerstin 3, que se hundió la madrugada del lunes frente a las costas de la provincia meridional filipina de Basilán.

La embarcación, con 317 pasajeros y 27 miembros de la tripulación a bordo, cubría la ruta desde Ciudad Zamboanga hasta la isla de Joló, en la provincia de Joló, cuando se hundió en aguas cercanas a la provincia de Basilán.

Las autoridades del distrito difundieron una lista de las personas a bordo de la embarcación que fueron identificadas hasta el momento y precisaron que todas ellas eran de nacionalidad filipina.

De acuerdo con el registro difundido, viajaban en el ferry al menos 216 adultos, 63 estudiantes y seis menores.

Los guardacostas a cargo del rescate señalaron que en las operaciones de rescate participaron embarcaciones comerciales, las Fuerzas Armadas de Filipinas, agencias gubernamentales competentes y unidades del gobierno local.

La investigación sobre las causas del hundimiento permanece en curso y la zona del hundimiento permanece bajo vigilancia mientras se intenta ubicar a eventuales desaparecidos.

Los accidentes marítimos en Filipinas se cobran cada año decenas de vidas, la mayoría en naufragios causados por el mal tiempo, el incumplimiento de las normas de seguridad, el defectuoso mantenimiento de los equipos o la sobrecarga.

El suceso más grave en la historia moderna de la navegación comercial sucedió en Filipinas en 1987, cuando el transbordador Doña Paz zozobró en aguas de Leyte tras colisionar con un petrolero y murieron 4.341 personas.