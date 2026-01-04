Lunes clave: Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentarán su primera audiencia ante la Justicia de EEUU

El expresidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, deberán presentarse este lunes ante un tribunal federal de Estados Unidos, en lo que será su primera comparecencia judicial en territorio estadounidense desde su captura y traslado al país norteamericano.

Según informó el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, la audiencia está prevista para el mediodía en Manhattan (14 hora de Argentina) y estará a cargo del juez federal Alvin K. Hellerstein, uno de los magistrados con mayor trayectoria en causas federales de alto impacto político y criminal.

Ambos permanecen detenidos desde el sábado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de máxima seguridad, donde suelen alojarse acusados por delitos complejos, incluidos narcotráfico, terrorismo y crimen organizado transnacional.

La comparecencia judicial se produce horas después de que el Gobierno de Estados Unidos anunciara oficialmente la captura de Maduro en Caracas, en el marco de una operación que incluyó acciones militares contra objetivos estratégicos en Venezuela, un hecho que generó fuerte repercusión internacional.

En Estados Unidos, Maduro enfrenta acusaciones federales formuladas en 2020, en las que es señalado como presunto líder de una estructura criminal dedicada al narcotráfico a gran escala y a actividades vinculadas con organizaciones que Washington considera terroristas.

De acuerdo con la acusación, esa red habría operado durante años con el objetivo de ingresar cocaína a territorio estadounidense, utilizando rutas internacionales y mecanismos de protección estatal, en un esquema que los fiscales describen como narcoterrorismo.

Cilia Flores, por su parte, es investigada por supuestas tareas de apoyo logístico y financiero a esa misma estructura criminal. Las autoridades estadounidenses sostienen que su rol fue clave para facilitar operaciones, encubrimientos y movimientos de recursos.

Durante la audiencia de este lunes, el tribunal prevé la lectura formal de los cargos, la verificación de identidad de los acusados y la definición de medidas procesales preliminares, entre ellas la continuidad de la detención preventiva.

Según medios estadounidenses con acceso a fuentes judiciales, es altamente probable que Maduro y Flores continúen privados de la libertad sin derecho a fianza, debido a la gravedad de las imputaciones, el riesgo de fuga y el impacto internacional del caso.

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, informó que la operación que derivó en la captura del exmandatario venezolano requirió meses de planificación y se desarrolló conforme a la legislación estadounidense, en el marco de una investigación criminal en curso por narcotráfico y delitos conexos.

El inicio formal del proceso judicial abre ahora una nueva etapa política y judicial para Venezuela, mientras la comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo del caso y sus posibles consecuencias sobre la transición de poder y la estabilidad regional.