Internacionales

Trump dijo que Estados Unidos gobernará Venezuela tras la detención de Maduro

El presidente de Estados Unidos celebró la captura del mandatario venezolano y advirtió que están “preparados para una segunda ola de ataques”.
Domingo, 04 de enero de 2026 07:33
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, consideró que la detención del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, se trató de un “ataque espectacular que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial”, y aclaró que su país gobernará hasta que se produzca una transición.

Trump ofreció una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, donde advirtió: “Nos quedaremos en Venezuela lo que sea necesario".

En este sentido, el mandatario aseguró que el “dominio” de Estados Unidos en el hemisferio sur es fundamental”, al tiempo que resaltó: “Maduro y su esposa serán juzgados por sus crímenes”.

“La capacidad militar venezolana quedó inutilizable”, señaló Trump, quien confirmó que “el dictador Maduro no está más en Venezuela” y será juzgado en Nueva York.

Además, indicó que ahora “Estados Unidos es una nación más segura y orgullosa”.

“Estamos listos para un segundo ataque”, anticipó el magnate, quien indicó que Estados Unidos “va a reconstruir la industria petrolera con inversiones en millones de dólares”.

"Petroleras de EE.UU. ingresarán a Venezuela", consignó Trump y aseguró que el gobierno norteamericano “va a cuidar al pueblo”. 

Sin embargo, reconoció que “este ataque pudo haber salido mal”, pero se mostró convencido y orgulloso tras la detención del dictador que ocupó el lugar de Hugo Chávez, fallecido en 2013.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine, informó que “el ataque fue veloz” y expresó: “Nos desarrollamos y nos entrenamos para capturar a Maduro".

“No hay misión que sea difícil para estos hombres. Esta operación es una muestra inquebrantable con la Justicia. Nuestras fuerzas siguen en Venezuela”, agregó el militar.

En tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, resaltó que el dictador bolivariano “tuvo la posibilidad de evitar" esta situación.

“Trump es un presidente de nación basado en la paz y de acción. No busca pelear con nadie, generalmente se lleva bien con todos, pero no jueguen con él”, añadió.

